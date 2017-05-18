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Актера Олега Видова похоронят в Лос-Анджелесе 20 мая

, ИА "Амител"
Олег Видов умер 15 мая

Фото: moi-goda.ru

Знаменитого актера Олега Видова похоронят в американском городе Лос-Анджелес в субботу, 20 мая. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Отметим, что актера похоронят на кладбище Hollywood Forever. До сих пор знакомые, друзья и поклонники оставляют слова соболезнования на его страницах в соцсетях. 

Напомним, актер Олег Видов скончался в США 15 мая. Ему было 73 года. Он умер от онкологического заболевания.

Российским зрителям он запомнился по фильмам "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

18.05.2017 10:53
- гость -

Еще один скоморох за бугром прибрался...зачем мне об этом знать?

0  0
18.05.2017 11:07
- гость -

вообще я например помню какие из актеров живы, а какие нет. поэтому данная новость имеет смысл

0  0
18.05.2017 11:22
- гость -

Молодец что свалил от озлобленного общества раиссии.

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