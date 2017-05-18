Фото: moi-goda.ru
Знаменитого актера Олега Видова похоронят в американском городе Лос-Анджелес в субботу, 20 мая. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Отметим, что актера похоронят на кладбище Hollywood Forever. До сих пор знакомые, друзья и поклонники оставляют слова соболезнования на его страницах в соцсетях.
Напомним, актер Олег Видов скончался в США 15 мая. Ему было 73 года. Он умер от онкологического заболевания.
Российским зрителям он запомнился по фильмам "Всадник без головы", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Метель", "Обыкновенное чудо".
Комментарии
Еще один скоморох за бугром прибрался...зачем мне об этом знать?
вообще я например помню какие из актеров живы, а какие нет. поэтому данная новость имеет смысл
Молодец что свалил от озлобленного общества раиссии.