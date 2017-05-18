"Чешский фестиваль" стартует во всех барах "Ганс" с 19 по 31 мая. На нем будут представлены разные сорта пенного напитка самого высокого качества, а к ним разнообразные лакомства и закуски, которые приготовят для гостей повара-профессионалы.
Атмосферу праздника подчеркнет обслуживающий персонал, который будет одет в национальные костюмы. Музыкально-развлекательные программы откроют "Чешский фестиваль" 19 мая во всех барах "Ганс". Гости баров обязательно оценят выступления артистов, а также конкурсы и подарки.
Эксклюзивно в "Гансе" на Партизанской, 92 состоится праздничное выступление группы "Парамарибо", а 20 мая гостей ждет дискотека от DJ.
С 19 по 31 мая во всех барах сети "Ганс" пройдет акция "2+1"
Подробную информацию можно уточнить у администраторов.
Адреса баров "Ганс" в Барнауле:
ул. Партизанская, 92, заказ столов: 25-97-97
ул. Ленина, 106, заказ столов: 28-22-88
ул. Взлётная, 2е, заказ столов: 53-81-51
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