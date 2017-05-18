Самая необычная группа России снова приезжает в Барнаул. "Аффинаж" – это синематографичный нуар-шансон, притворяющийся то поп-роком, то дарк-фолком: баян, тромбон, акустическая гитара и укулеле, хитроумные басовые партии, вокал, срывающийся с шепота на крик. Концерт состоится 19 мая в клубе "Гараж" (Георгия Исакова, 149а). Начало в 19:00.
"Представьте, что Блок с Ахматовой создали рок-группу, чтобы играть городские романсы и выступать в башне Иванова – а плакать хочется вам", — говорят организаторы концерта.
На концерте "Аффинаж" представит результат кропотливой и продолжительной работы – свой четвертый студийный альбом "Сделай Море". Альбом записывался в легендарной студии "Добролет", из которой вышли в свет знаковые записи, составившие золотой фонд отечественной рок-музыки. Кроме того, в краевой столице команда отметит свое пятилетие. За этот срок компания друзей, получающих удовольствие от совместного музицирования, превратилась в один из самых самобытных русских коллективов с внушительной дискографией и армией преданных поклонников. Песни "Аффинажа" звучат по радио, группа постоянно и успешно гастролирует по городам России, неизменно собирая полные залы, выступает на важных музыкальных фестивалях, таких как "Дикая Мята", "Троица", "СтереоЛето".
Все подробности можно узнать в группе мероприятия.
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