Лето уже близко, поэтому все модницы и модники думают о том, чтобы обновить свой гардероб. ТРЦ "Пионер" дает всем возможность совершить необходимые покупки со скидками на фестивале шопинга CHEAP&CHIC Market, который состоится 20 мая.
CHEAP&CHIC Market — это классная одежда по привлекательным ценам, эксклюзивные предложения барнаульских компаний, дизайнерские аксессуары, много полезных мастер-классов и развлекательная программа для гостей мероприятия. Фестиваль будет проходить с 12 до 18 часов.
ТРЦ "Пионер": проспект Ленина, 102В
Всю интересующую информацию о жизни центра, магазинах и акциях можно узнать на сайте
Комментарии
деньги на входе будут выдавать?
все модницы и модники думают о том, чтобы обновить свой гардероб
Кто такие модникии? Трансвеститы бабоподобные?