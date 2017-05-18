Фото: penza-n.ru
Президент США Дональд Трамп заявил о плохом и несправедливом отношении к нему со стороны СМИ, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.
Такое заявление глава американского государства сделал в ходе выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США.
"Посмотрите, как ко мне относились последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее", — сказал он.
Также президент Америки попросил своих сторонников, слушающих его выступление, быть стойкими и не сдаваться перед обстоятельствами.
Комментарии
Эх, дональд, надо было с вовой меньше путаться, связался с плохими парнями, и не чего в жилетку плакаться береговой охраной.
Эх Трампуша. Ты на себя в зеркало то смотрел? ТО ли баубля То ли клоун комедийный. Заклюют тебя.
Да ладно заклюют. Ещё и опустят.
Замечательно!
Чем больше будет дрязг и междусобойчиков в Пендосстане,тем лучше России!
Трампнаш#!
Хе,хе,хе!