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Замглавы Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что сейчас специалисты ведомства занимаются проработкой вопроса о предоставлении скидок для перевозчиков в системе взимания платы с грузовиков "Платон". Об этом пишет ТАСС.
По словам Дитриха, скидки прорабатываются после поручения правительства. По словам замглавы, не стоит ждать существенного снижения стоимости. Предполагается, что скидки будут незначительными, так как в первую очередь необходимо компенсировать ущерб, наносимый грузовиками дорогам.
Как сообщалось ранее, весной этого года глава кабмина Дмитрий Медведев дал задание проработать вопрос о введении скидок в системе взимания платы с большегрузного транспорта "Платон".
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