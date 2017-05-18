Фото: sgd22.ru
Министр строительства, транспорта и ЖКХ Иван Гилев задекларировал доход в размере 1,067 миллиона рублей. В совместной собственности с супругой он имеет квартиру, а также является владельцем гаража и машино-места. В аренде министра значится земельный участок. Кроме того, за чиновником значится автомобиль Land Cruiser Prado.
Супруга Гилева задекларировала доход в размере 181 тысячи рублей. В ее собственности значится квартира, земельный участок и автомобиль Ford Focus.
Заместитель министра Андрей Голубцов заработал в 2016 году 925 тысяч рублей. В безвозмездном пользовании у него имеется жилой дом и земельный участок. Также чиновник имеет автомобиль Lexus RX-270.
Жена Голубцова в прошлом году имела доход в размере 205 тысяч рублей. Она также безвозмездно пользуется домом и земельным участком.
Еще один замминистра строительства Дмитрий Коровин в прошлом году заработал миллион рублей. Вместе с женой он владеет квартирой. Также является индивидуальным собственником гаражного бокса. Кроме того, замминистра имеет в безвозмездном пользовании еще одну квартиру.
Жена чиновника задекларировала 539 тысяч рублей. Помимо квартиры, оформленной в совместную с мужем собственность, она владеет земельным участком.
Комментарии
Мы так и верим.
так вот кто на прадике гоняет
Люди на стройках здоровье теряют за 2ОО тр, а эти по 1 ляму сидя в кабинетах получают))
Стоимость Land Cruiser Prado приблизительно 3,4 млн руб. декларированный доход вместе с супругой 1,248 млн
Ваня верим! В налоговой и ФСБ уже показания должен давать