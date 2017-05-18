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Деньги или ремонт: а вы согласны с новым законом об ОСАГО?

Новый закон поддерживаю полностью. Для меня удобнее "натуральное ОСАГО", так не надо ломать голову, где и за счет чего починить машину в случае ДТП

Нет. Я считаю, что закон требует поправок: человек должен сам выбирать, что ему удобнее: взять деньгами или "натурой"

Считаю, что выплачивать должны деньгами, так как неизвестно, какие запчасти мне подсунут

Прежний закон был лучше. Почему я должен чинить свое авто в компании, которую мне укажет страховая компания? Я хочу идти к знакомому мастеру в проверенный сервис



Доверяю только деньгам, так как в этом случае я могу провести свою экспертизу, пусть даже и через суд, и получить адекватную сумму на ремонт автомобиля

До этого было лучше: свою машину ремонтирую только сам, своими руками, а потому мне нужна выплата деньгами

Мне все равно, я надеюсь никогда этим не воспользоваться

Трудно судить. Я пока не сталкивался с такой ситуацией