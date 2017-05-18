"Справедливая Россия" попытается внести правки в законы Алтайского края о социальных льготах: по компенсациям родителям дошкольников за детский сад, сельским учителям на отопление и в закон о присвоении звания "Ветеран труда". Об этом на пресс-конференции для журналистов во вторник, 16 мая, рассказал депутат Алтайского Заксобрания Александр Молотов.
Фракция СР в АКЗС, которую возглавляет Александр Молотов, в ближайшие месяцы предложит свои правки в несколько измененных в конце прошлого года законов. Большинством голосов краевой парламент принял поправки сразу в 15 социальных законов. По этому поводу до сих пор идут споры.
"Под предлогом введения принципа адресности закон на самом деле серьезным образом урезал поддержку сельским педагогам, родителям детей-дошкольников, сократил количество граждан, которые вправе претендовать на звание "Ветеран труда Алтайского края" и, соответственно, на льготы", — пояснил он.
Так, на майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий "Ветеран труда", а именно чтобы учитывались муниципальные грамоты, а не только краевые. Отмена этого правила оставила без звания около семи тысяч человек в Алтайском крае.
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В июне СР попытается изменить порядок компенсации родителям за детский сад. По недавно измененному закону с 1 января 2017 компенсация полагалась только тем, кто входит в категорию нуждающихся – это либо многодетная семья, либо семья с доходом меньше прожиточного минимума (8,7 тысячи рублей на одного члена семьи). Теперь только 39 тысяч родителей дошкольников будут претендовать на компенсации, раньше было 116 тысяч.
"Мы предлагаем увеличить критерий нуждаемости с однократного до полуторного прожиточного минимума, то есть не 8,7 тысячи рублей, а около 13 тысяч. Благодаря этому компенсацию за детский сад получат еще около 20-30 тысяч семей", — пояснил депутат.
В августе или сентябре фракция намерена предложить изменение порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. С 1 апреля 2017 года по новому закону установлена фиксированная сумма — 1800 рублей. Раньше была 100%-ная компенсация. "Справедливая Россия" предлагает начислять по размеру жилой площади.
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Комментарии
Ох уж эти анонсы великих свершений справедливой россии, и всех то они осчастливят и все улучшат сразу. Очередной пустой трюк говорим но не делаем, все в стиле ср как и все годы до этого к июню они уже забудут про это, зато все будут помнить - они пытались..
А на какие деньги то все это? Перед выборами всегда оппозиция начинает казаться всем святой, вот только все это фикция и надувательство. Наплевать им на людей и на этих ветеранов. У Молотова особняк и доход в несколько миллиардов, какой ему дело до стариков?