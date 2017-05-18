Фото: rustelegraph.ru
Тело 47-летнего мужчины, который работал старшим специалистом по работе с просроченной задолженностью в одной из финансовых организаций Иркутска, обнаружили в подъезде жилого дома.
Как сообщает "Интерфакс", убийство было совершено на бульваре Рябикова. Известно, что мужчину застрелили.
"На теле найдено два огнестрельных ранения — в голову и плечо", — отметили в региональном управлении Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.
В свою очередь, ГУ МВД по региону объявило о вознаграждении за данные об этом преступлении.
Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев убийства.
Комментарии
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Саше Нелидину на заметку
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Заказ однако
Пошел процесс. Стрелку Респект и Уважуха. Достойный пример. А уголовное дело то зачем? Всё уже сделано - следствие проведено, приговор вынесен и приведен в исполнение. Зачем дважды делать одну и ту же работу?
чего искал то и нашел и остальным наука
молодец!
Работайте, братья!