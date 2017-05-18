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Аукционный дом Christie's, расположенный в Женеве, продал бриллиант весом 92 карата в форме сердца за рекордные 15 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
Отметим, что бриллиант находится в составе жемчужного ожерелья. Украшение создали в ювелирном доме Boehmer et Bassenge. Пока неизвестно, кто является покупателем этого украшения.
Специалисты аукциона заявляют, что этот лот стал самым дорогим в своем сегменте. Предыдущий "мировой рекорд" принадлежал драгоценному камню весом 56,15 карата. Его продали шесть лет назад почти за 11 миллионов долларов.
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