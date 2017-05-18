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Король Нидерландов Виллем-Александр рассказал о том, что иногда "подрабатывает" пилотом пассажирских самолетов, пишет РИА Новости.
По словам монарха, он работал втайне вторым пилотом на рейсах компании KLM Cityhopper. Самолеты этой авиакомпании чаще всего летают в Европу. Король обращался к пассажирам, не называя своего имени. Однако некоторые пассажиры узнавали его по голосу.
В скором времени король Виллем-Александр хочет повысить свою квалификацию и переучиться с лайнера Fokker 70 на более крупный самолет семейства Boeing 737.
Комментарии
правильно, за боинг больше заплатят
Путин то же на корпоративах игрой рояле не плохие баблосы сшибает
Ну у нас то всё прозрачно,Путин хоть амфару со дна моря достанет,хоть на самолете пролетит,всем известно,а этот шнырь,всё в тихушку,как Потрошенко делает, пролетает везде и там же вонючё срёт!
Миротрворец, зря Вы так. он когда управляет самолетом, по определению не может делать ничего плохого
- Сёма, вы таки знаете, если бы я был королём то жил бы лучше чем король.
- Это почему?
- А я бы ещё немножечко шил.
супер)