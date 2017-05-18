Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов попросил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обратить внимание на историю жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко, осужденной за выстрелы из "травматики" в бывшего мужа-дебошира. Корреспондент ИА "Амител" следил за его выступлением на пленарном заседании в Госдуме в среду, 17 мая.
"Прошу вас обратить внимание на вопиющий случай в Барнауле, где женщину, мать двоих детей, осудили на семь лет спустя два года после того, как она, защищая детей, применила травматический пистолет в отношении своего мужа-дебошира", — сказал депутат, обращаясь к Москальковой.
Речь идет о резонансном решении районного суда в отношении жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко. Летом 2015 года она выстрелила в мужа, Владимира Ткаченко, из травматического пистолета. По ее словам, она стреляла, защищая своего сына от побоев сожителя-дебошира. В мае 2017 года ее осудили на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
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Адвокат Ткаченко Александр Шапошников заявил в беседе с корреспондентом Amic.ru о том, что у суда нет достаточных доказательств того, что Ткаченко хотела убить бывшего мужа.
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Ярослав Нилов на заседании в Госдуме подчеркнул, что здесь может иметь место влияние на дело связей бывшего мужа с правоохранительными органами. Известно, что бывший муж Оксаны Ткаченко работал в ГИБДД.
Ранее Ярослав Нилов опубликовал на своей странице в Facebook материал Amic.ru "В сети создали петицию в поддержку Оксаны Ткаченко, которая защищала сына".
Комментарии
Пиар депутата.
Уберите фотографию втирающего гопника
Летом 2015 года она выстрелила в мужа
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депутат недоговаривает
1) бывшего
2) четырежды в упор (можно сказать, выпустила всю обойму с особой жестокостью )