Фото: wallpapershome.com
Скамья подсудимых ожидает двоих жителей Барнаула по обвинению в хищении дорогостоящих автомобилей Lexus и Land Cruiser.
Как сообщили в региональной прокуратуре, согласно версии следствия, злоумышленники имели в своем распоряжении спецсредства, предназначенные для отключения охранных сигнализаций автомобилей и запуска двигателей.
С этим "арсеналом" они решили украсть дорогостоящие машины. В итоге в период 2015 — 2016 годов мужчины похитили автомобили Toyota Land Cruiser 120, Lexus RX 350 и Lexus RX 330.
Рассмотрением дела займется Индустриальный районный суд Барнаула.
Комментарии