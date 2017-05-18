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Александр Карлин рассказал, как избавляются от вторых смен в школах края

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Губернатор рассказал о строительстве новых школ в Алтайском крае

Фото: администрация Алтайского края

Более 10 миллиардов рублей будет выделено в Алтайском крае до 2025 года на строительство 28 новых школ и 84 пристроек в рамках развития образования в регионе. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин в четверг, 18 мая, в рамках очередного заседания правительства.

Участники, в частности, рассмотрели реализацию государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016-2025 годы. В ее рамках предполагается строительство новых объектов, а также масштабная реконструкция и капитальный ремонт.

"Образование является одним из важнейших компонентов социальной инфраструктуры для страны в целом и для Алтайского края в частности. Мы за последние 12 лет провели серьезную работу в Алтайском крае по развитию системы школьного образования. Достаточно сказать, что за это время мы провели строительство новых зданий 134 школ, причем 84 из них — сельские. По этим показателям наш регион занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе", — заявил Александр Карлин.

В ходе заседания губернатор отметил, что к 2020 году численность обучающихся в Алтайском крае возрастет на 30 тысяч человек. Так, в 2017 году планируется завершить строительство средней школы на 550 учеников с бассейном в квартале 2034 в Барнауле, школы в селе Юдиха Тюменцевского района и пристройки к школе на 204 места в райцентре Родино.

Министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких рассказал, что в регионе создан реестр объектов недвижимости системы образования. Так, из 1769 объектов общеобразовательных организаций 666 (более 37%) были построены более 50 лет назад.

Александр Жидких отметил, что в рамках реализации программы на первом этапе предполагается к 2019 году ликвидировать вторую смену в 10-х классах, к 2021 году перевести обучающихся 1-4 классов на обучение в первую смену. На втором этапе к 2025 году планируется перевести 100% обучающихся из зданий школ с износом 50% и выше в новые школы и обеспечивать обучение в одну смену для 5-9 классов.

На 2018 год запланировано строительство двух типовых школ на 550 мест в Барнауле в кварталах 2006а и 2008. Кроме того, в ходе заседания губернатору было рассказано о возможном начале строительства двух школ в городе Новоалтайске. В частности, одна из них будет рассчитана на 1125 человек.

Отметим, что в марте 2017 года Александр Карлин встретился с министром образования РФ Ольгой Васильевой, где проинформировал о развитии образовательной системы в Алтайском крае, в том числе дошкольного, школьного, профессионального образования, а также отчитался о ликвидации вторых смен в школах. Тогда Ольга Васильева положительно оценила работу органов власти Алтайского края.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

18.05.2017 12:27
Саныч

Путин будет!

0  0
18.05.2017 12:28
- гость -

Снесли 21-ю школу на Аванесова (Гора), строят дом,в котором явно будут жить и дети. Рядом старющий разваливающийся в прямом смысле садик. Почему бы не построить садик+школу в этом районе? Вожу двоих детей в центр в школу, а проездной на автобус для школьников так и не соблаговолили придумать!

0  0
18.05.2017 12:43
Nic

Вчера было род.собрание, в том числе вопрос второй смены обсуждался, ближайший и следующий год планово 2 смена у сына, и перспективы отмены ее точно нет, т.к. школ нет и предвидится.
Мало того, детей больше стало.

0  0
18.05.2017 13:02
- гость -


18.05.2017 12:43
Nic
[старожил] [больше 1000 сообщений]

Город?

0  0
18.05.2017 13:26
- гость -

мы во вторую смену учимся. 101 лицей. урок заканчиваются в 18-40!!!! зимой это уже ночь темная!!!!

0  0
18.05.2017 13:30
гость

Учимся во вторую смену, не напрягает. А вот от шестидневки мы бы отказались.

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