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Барнаульские школьники на летних каникулах смогут провести время в 90 загородных лагерях и 83 городских оздоровительных лагерях. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Число лагерей в Барнауле не изменилось по сравнению с прошлым годом. Как уточняют в городском комитете по образованию, в планах – открыть 83 городских оздоровительных лагеря. Из них 76 будут работать на базе общеобразовательных организаций, еще семь — на базе учреждений дополнительного образования с двухразовым питанием.
Ожидается, что в пригородных лагерях летом проведут время больше пяти тысяч школьников. Речь идет о "Спутнике 2", "Парусе", "Медвежонке", "Маяке", "Соснячке", "Радуге", "Дзержинце" и других.
Путевка обойдется родителям в 15500 рублей. Также предусмотрена мера государственной поддержки, которая составляет пять тысяч рублей. Для работников бюджетной сферы полагается дополнительная скидка в размере 3500 рублей. Родители покупают путевку уже с вычетом этой суммы. Путевки можно купить в оздоровительно-образовательном центре "Каникулы" (улица Червонная, 8). Путевки в загородные оздоровительные лагеря, входящие в Реестр, можно приобрести в офисах этих лагерей.
Если будет хорошая погода, то первая смена для школьников начнется уже 15 июня.
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