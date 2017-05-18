Фото: администрация Алтайского края
Выездное заседание двух комитетов Совета Федерации прошло в алтайском городе Белокуриха в среду, 17 мая. В мероприятии приняли участие комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, который возглавляет Дмитрий Азаров, и комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которым руководит Михаил Щетинин. Также в Белокуриху приехал и губернатор региона Александр Карлин вместе с председателем АКЗС Александром Романенко.
В повестку дня совместного выездного заседания двух комитетов Совета Федерации были включены вопросы регулирования земельных отношений и комплексного развития территорий. По мнению губернатора региона Александра Карлина, для Алтайского края особое значение имеют земельные отношения и эффективное использование земли.
"Сегодня остро стоит вопрос максимально эффективного использования уникального ресурса, которого в мире становится все меньше и меньше. От качества работы на земле зависит экономическая и социальная эффективность, качество жизни людей. В решении этих проблем есть задачи в сфере законодательного регулирования. Сегодня мы стараемся использовать экономические механизмы для того, чтобы повысить качество работы на земле. Есть необходимость задуматься о том, чтобы в дальнейшей перспективе правовыми методами заставлять землепользователей использовать современные технологии. В том числе требуется применение технологий, предотвращающих эрозию земли, утрату ее естественного плодородия. То есть необходимо законодательно закрепить обязанности землепользователей не просто обрабатывать землю, но и использовать рекомендованные научно обоснованные севообороты, привязанные к почвенно-климатическим зонам", — заявил в ходе заседания Александр Карлин.
Губернатор отметил, что рост эффективности сельскохозяйственного производства обеспечивается за счет поддержки аграрного сектора по нескольким значимым направлениям, в частности, благодаря программе развития сельского хозяйства, программе, разработанной в Алтайском крае, по устойчивому развитию сельских территорий.
"Если бы мы поддерживали через госпрограмму только сельское хозяйство как вид экономической деятельности, то мы продолжали бы наблюдать деградацию сельского социума, что влечет последствия не только гуманитарного характера. Этот негативный процесс плохо сказывается на собственно экономической деятельности и снижает эффект от государственной программы, ориентированной на производственную часть. Поэтому обе программы должны работать в одном направлении", — отметил Александр Карлин.
Еще одним направлением, по словам главы региона, являются меры поддержки сельхозмашиностроения. Так, в 2016 году крестьяне Алтайского края смогли сэкономить на приобретении техники 1, 4 миллиарда рублей.
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров высоко оценил выступление губернатора Александра Карлина и пообещал тиражировать опыт региона по всей стране.
Отметим, что выездное заседание комитетов Совета Федерации продолжится и 18 мая.
Комментарии
""Сегодня остро стоит вопрос максимально эффективного использования уникального ресурса, которого в мире становится все меньше и меньше" - Объясните данный посыл: кто же ее есть, землю-то. Народ, в т.ч. бизнес, бежит из АК, закрыв глаза со страшной силой. Работать невозможно. А краевые и муниципальные власти имущественные налоги и аренду все выше и выше делают, вместо того, чтобы наоборот, создавать благоприятные условия для развития предпринимательства.
То есть необходимо законодательно закрепить обязанности землепользователей не просто обрабатывать землю, но и использовать рекомендованные научно обоснованные севообороты, привязанные к почвенно-климатическим зонам
а как-же невидимая рука рынка, ведь на святое либеральной экономической политики рф покушается...
пообещал тиражировать опыт региона по всей стране
в случае успеха эт куда-ж народ побежит-то )