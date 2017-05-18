Фото: vk.com/lizaalert_novosib
Волонтеры ведут поиски 29-летнего Максима Моторного, который исчез, выезжая из Новосибирска, 30 марта.
Известно, что мужчина был на черном автомобиле SsangYong Actyon.
Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с залысиной.
По данным СМИ, полученным от координаторов поискового отряда "Лиза Алерт", мужчина мог направиться в Алтайский край или Кузбасс. Имеются данные о том, что в момент, когда он покидал Новосибирск, на нем была белая форма с погонами.
Комментарии
по-любому под лёд провалился. вот только где?