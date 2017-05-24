История "Чистой Слободы" — одного из крупнейших новых микрорайонов левобережья Новосибирска — берет свое начало в 2007 году. За масштабный жилищный проект взялся застройщик, основанный на базе завода крупнопанельного домостроения с 60-летней историей. Этот шаг стал новым витком развития Ленинского района Новосибирска.

Генеральный план застройки микрорайона включает четыре очереди строительства и предполагает как застройку жилыми многоэтажными домами, так и объектами социальной инфраструктуры. Первый этап строительства был закончен досрочно в 2011 году. Рекордным же стал 2012 год: в эксплуатацию были введены семь жилых домов, а это почти 83 тысячи квадратных метров жилья.

По результатам 2012-2014 годов компания "ДСК КПД-Газстрой" удостоилась второго места в рейтинге надежности застройщиков Новосибирска.

На сегодняшний день точно по графику возводятся дома третьей очереди. Всего же с начала строительства уже сданы 42 дома, все в установленный срок.

Высокая скорость возведения домов обеспечивается бесперебойной деятельностью завода "КПД-Газстрой": сами изготовили — сами построили. Гармоничная работа всех этапов строительного процесса и стабильность компании позволяют сдавать новостройки не просто в обещанные сроки, но зачастую и раньше. В "Чистой Слободе" можно в полной мере насладиться радостью новоселья — застройщик сдает жилье с отделкой "под ключ".

"ДСК КПД-Газстрой" не только строит дома в тихом, экологически чистом месте, но и активно участвует в создании и развитии инфраструктуры микрорайона. Вокруг новеньких многоэтажек — благоустроенные дворы, детские площадки, просторные парковочные карманы.

В непосредственной близости расположены Троицкий сквер и Троице-Владимирский собор, спортивный комплекс "Заря", дворец культуры "Сибтекстильмаш", городская клиническая больница №11, образовательные учреждения, торговые центры. В микрорайоне построено два детских сада, начато строительство школы на 1100 мест — уже в 2018 году ученики "Чистой Слободы" будут учиться в просторных современных классах.

Развитая транспортная сеть микрорайона представлена различными направлениями: электричкой, микроавтобусами, автобусами, трамвайными маршрутами. До ближайшей станции метро и центра левого берега порядка 20-30 минут.

В 2016 году в микрорайоне стартовало регулярное движение по участку нового трамвайного пути.

За 10 лет посаженное дерево вырастает на 5-6 метров. В "Чистой Слободе" за этот период "выросли" 42 многоэтажки, которые стали любимым и дорогим домом более чем для 20 тысяч жителей. Это стало возможным благодаря упорной работе сплоченной команды — а это более 700 сотрудников. Именно они делают микрорайон более комфортным и динамичным, улучшая его каждый день.

Проектная декларация размещена на сайте chistayasloboda.ru/dokumenty/.

Офисы продаж микрорайона "Чистая Слобода":

Новосибирск, ул. Забалуева, 51/1 и Красный пр., 77/1

Телефон для справок: (383) 274-37-37

Застройщик: ООО "ДСК КПД-Газстрой"

Проектные декларации — на сайте chistayasloboda.ru

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