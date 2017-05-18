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Представитель Госдепартамента США прокомментировал решение украинских властей о блокировке российских соцсетей в этой стране. Об этом пишет ТАСС.
По словам представителя американского ведомства, Киев должен найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова.
"Свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы",— цитирует ТАСС дипломата.
Напомним, на этой неделе стало известно о решении президента Украины Петра Порошенко запретить украинским провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям, ресурсам и телеканалам. Первый удар пришелся по популярной соцсети "Одноклассники".
Комментарии
спалился парашенко - как теперча свидомые рагули будут нести бандеровскую пропаганду в российских соцсетях )