Снег 17 мая и заморозки в ночь на 18 мая в Алтайском крае миновали только Кулунду, Поспелиху, Усть-Пристань и Рубцовск, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского ЦГМС Елена Янова. На остальной территории региона фиксировались отрицательные температуры. Холоднее всего было в Тальменке – там столбики термометров опускались до отметки -5,5 градусов.
"Замерзли груши, яблоня, смородина, малина, земляника. Даже папоротник – и тот почернел. Наверное, совсем будем без урожая", — рассказала о своих переживаниях жительница р.п. Тальменка Галина Клевакина.
Самые сильные заморозки на почве произошли в Родино — 8 градусов. В Барнауле минимальная температура в середине ночи составила -1,5 градуса, на почве -0,1 градуса.
"На урожае 2017 года это может очень плохо отразиться. Критическими температурами для почек яблони, вишни, сливы являются отметки -3,9 градуса, цветки этого дерева гибнут при температуре -2,2. Крайне неблагоприятные условия сложились для растений, которые растут близко к земле. Например, томаты вымерзают при -0,5...-1 градусе. Но степень повреждения зависит не только от температуры, но и от интенсивности и длительности заморозков", — пояснила специалист.
А морозы еще возможны. Сегодня днем синоптики прогнозируют +9...+14 градусов, ночью -2...+3 градуса. В ночь на 20 мая заморозки еще сохранятся местами в предгорьях.
Кроме того, такая погода отрицательно влияет на пчел, которые выполняют столь важное для развития растений опыление. Если опыления не будет, не будет фруктов и ягод. В такую погоду пчелы не летают или летают не интенсивно. А это однозначно скажется на том, что урожай будет меньше. В конечном счете все это скажется на ценах.
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