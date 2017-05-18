Фото: vk.com/barneos22
Очередной фонтан забил из-под земли в Барнауле днем в четверг, 18 мая, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Вот это напор! На Власихинской возле "Ашана" фонтан из люка", - отмечает автор заметки.
Судя по всему, инцидент связан с процессом опрессовки, который проводится в настоящее время в контуре ТЭЦ-3.
Отметим, что на днях в Барнауле на улице Георгия Исакова по этим же причинам также бил "фонтан".
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Кстати, комментируя последний случай, барнаульцы активно вспоминают сильнейший поток воды высотой до девятого этажа во время опрессовки на улице Антона Петрова в прошлом году.
Комментарии
о, уже трубы расцвета российской демократии рваться начали...
Фонтану присвоено звание Шреквальный-дугинский!
Действующий мер, всеми своими поступками,пытаеться опустить ЕР, на дно политики!
И это правильно!
18.05.2017 13:08
Миротрворец
Дно уже пробито. Потому и фонтаны бьют.
два года подряд тариф по 15% поднимали и на тебе
даже на аномально холодную погоду не спишешь )