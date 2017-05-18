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42-летняя жительница Великобритании Эмма Дэвенпорт, которая с 18 лет работает няней, официально поменяла свое имя на Мэри Поппинс. Об этом пишет ТАСС.
Родители ее подопечных всегда сравнивали Эмму с няней-волшебницей Мэрри Поппинс. По словам женщины, это ее любимый персонаж. Эмма Дэвенпорт призналась, что всегда стремилась стать похожей на Мэри Поппинс.
Идею о смене имени поддержал и муж няни. По его мнению, детям должно понравиться общаться с няней с таким именем. Также Эмма Дэвенпорт отметила, что новое имя позволит карьере пойти вверх.
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