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Экипаж горящего у берегов Камчатки рыболовецкого траулера "Капитан Чернов" эвакуирован спасателями, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Камчатского морского спасательного координационного подцентра Артура Реца.
По его словам, все люди были вовремя эвакуированы, пострадавших нет.
Между тем, как передает РИА Новости, попытки потушить пожар оказались безрезультатными. "Вероятно, потушить пожар на траулере уже не удастся. Предположительно, возгорание произошло в одном из жилых помещений, загорелась надстройка, а затем огонь распространился по всему судну", — уточнил Артур Рец.
Пожар на судне случился в ночь на 18 мая. На борту траулера находились 27 человек.
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