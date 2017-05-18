Новый арендатор парка "Изумрудный" в центре Барнаула ООО "Лидер" приводит в санитарный порядок территорию и решает, как ее дальше развивать. Официально парк не открылся. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщили в комитете по культуре администрации города.
"Новым арендатором продолжаются работы по приведению территории парка в надлежащее санитарное состояние. В парке проведена энтомологическая экспертиза, до 20 мая планируется проведение акарицидной (противоклещевой — прим.ред.) обработки территории", — сообщили в администрации.
Там же добавили, что сейчас арендатор разрабатывает концепцию развития парка: создание условий для отдыха горожан, проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий. Когда именно она будет представлена и когда парк преобразится, не сообщается.
Больше об этом парке и других читайте в спецпроекте ИА "Амител" "Парки Барнаула".
Но уже понятно, что там необходимо обновить аттракционы, восстановить забор и мост через пруд, убрать старые деревья, выкорчевать пни.
Кстати, "Изумрудный" — это народное название. Официально он называется "Парк культуры и отдыха Октябрьского района" (проспект Комсомольский, 128). Он занимает площадь в 20 гектаров. И это самый большой действующий лесопарк в Барнауле.
С 2002 по начало 2017 года его арендовал местный предприниматель Павел Тулин. Но в последние годы у него случилось несколько конфликтов с чиновниками из-за долгов по аренде. В администрации города неоднократно предлагали Тулину отказаться от аренды, чтобы найти другого инвестора. Сам бизнесмен говорил, что его аренда завышена, а чиновники пытаются убрать его с территории, чтобы ее, предположительно, застроить.
Справка от ИА "Амител"
Сети (электро-, водоснабжения) изношены на 95% и находятся в аварийном состоянии, в пруду образовалась течь, 90% деревьев и кустарников больны и требуют замены. В год парк посещают до 200 тысяч человек. Но это только 10 % потенциала.
Новый арендатор ООО "Лидер" о планах на парк публично не высказывался. В городской администрации заверили, что парк будет сохранен.
Комментарии
Надеюсь не повторится уже вошедшая в привычку тенденция - вырубать взрослые крепкие деревья, а на их место садить молодняц, которому еще рости и рости не один десяток лет??
Пашка талантливый коммерсант, но он любит забивать на многие ВАЖНЫЕ проблемы. Любопытно , а летний бассейн он с собой не забрал?