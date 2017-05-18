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Горняки одной из шахт в Тунгокоченском районе Забайкальского края устроили акцию протеста из-за задержки зарплаты и отказываются выходить на поверхность, передает "Интерфакс".
В администрации муниципального образования изданию сообщили, что знают о проблеме и пытаются ее решить.
Известно, что инцидент произошел на Вершино-Дарасунском руднике, где ведется добыча золота.
В краевой прокуратуре сообщили, что по данному факту ведется проверка. Ожидается, что на место прибудет прокурор региона.
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зато Крым наш
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