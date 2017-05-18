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Барнаульские общественники подвели итоги проверки качества бензина на АЗС

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Создатели популярного паблика Barnaul 22 посетили с проверкой местные автозаправки

Фото: Barnaul22

Создатели популярного сообщества автомобилистов в интернете Barnaul 22, которые 10 мая впервые организовали независимую экспертизу бензина на барнаульских автозаправках, подвели итоги проверки.

За несколько недель до эксперимента в интернет-сообществе была создана тема для обсуждения, где жители краевой столицы могли жаловаться на АЗС и указывать их конкретный адрес. В итоге было принято решение провести контрольную закупку трех видов бензина на заправках, на которые чаще всего жаловались читатели сообщества.

Автомобилисты договорились с одной из лабораторий ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай" провести бесплатную независимую экспертизу бензина. Для контрольной закупки выбрали заправки наиболее распространенных в Барнауле федеральных брендов – "Лукойл", "Газпромнефть" и "Роснефть", а также АЗС местных сетей, которые привлекают своей демократичной ценой, – Evolution и "С-Нефть". Было решено проверить самые востребованные виды топлива — АИ-92, АИ-95 и ДТ.

Отметим, что руководитель паблика Алексей Куреленок пригласил на рейд по автозаправкам представителей СМИ, чтобы придать ему максимальную публичность и объективность. Так, представители некоторых брендов неохотно шли на контакт с общественниками на фоне камер и журналистов. Например, на автозаправке "Лукойл" в центре Барнаула отказались наливать два литра бензина в специальную емкость для забора топлива. В других же проблем не было: сотрудники охотно шли на контакт с представителями самого популярного сообщества краевой столицы.

Одна колба как контрольный образец оставалась у представителей АЗС, а другая шла на исследование в лабораторию. Все образцы были зашифрованы и привезены в Испытательный центр в день контрольной закупки, 10 мая. Откуда взята данная проба — лаборатория не знала.

В лабораторных условиях топливо проверили на соответствие нормам техрегламента Таможенного союза и ГОСТу. Это множество показателей, которые напрямую влияют на состояние двигателя и топливной системы автомобиля.

По результатам проверки выяснилось, что топливо на АЗС "Роснефть" и АЗС "Газпромнефть" соответствует заявленным стандартам качества. А вот топливо на АЗС "С-Нефть" не соответствует стандарту по концентрации серы и октановому числу.

"Следует обратить внимание на паспорта качества, которые выдаются АЗС при каждой новой поставке топлива. Это результаты лабораторного анализа, подтверждающие соответствие продукта стандартам. С каждой поставкой топлива будет свежий паспорт. В зависимости от объема резервуара одна партия топлива выторговывается на нефтебазе примерно за срок от трех дней до недели. Если паспорт выдан нефтебазой полторы-две недели назад, то он, скорее всего, старый. А вам продают что-то другое", — говорится в официальных итогах на сайте Barnaul22.

Алексей Куреленок отметил, что АЗС "С-Нефть", согласно паспортам, приобретает топливо у структур "Газпромнефти". Однако документы на 92-й и 95-й бензин, а также ДТ датированы 2016 годом. На АЗС "Газпромнефти", как и "Роснефти", паспорта качества оказались свежими. 

Полную информацию о результатах проверки можно узнать на сайте Barnaul22.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

18.05.2017 14:24
- гость -

Про эволюшен тишина?

0  0
18.05.2017 14:40
- гость -

один раз заправился в эволюшене, больше - ни за что. Мерзавцы продают говно под видом бензина.

0  0
18.05.2017 14:58
- гость -

это заказ Газпрома)

0  0
18.05.2017 15:00
- гость -

Короче пропиарили Газпром и роснефть, а остальные видимо за рекламу не заплатили вот и были свергнуты!!!)))) смысл этой затеи если данных нет! опять пукнули в лужу!

0  0
18.05.2017 15:03
- гость -

всегда заправляюсь на с-нефть дизелем, а жена 92. лет 5! проблем не было). видимо и правда происки конкурентов .

0  0
18.05.2017 15:04
Кока-кольщик

18.05.2017 14:24
- гость -
Про эволюшен тишина?

Эволюшн отказался продавать бензин.

смысл этой затеи если данных нет! опять пукнули в лужу!

давай сам, покажи как надо)

0  0
18.05.2017 15:07
- гость -

так то они правильно сделали, сами требуют чтобы не продавали в пластиковую тару бензин, и тут же идут с пластиковыми бутылками для этого! А фиг знает толи они потом скажут ага нарушили правила, Взяли емкости нормальные и пошли, все бы продали! Бред какой-то написан! А мальчиком коли такие умные, должны знать что в их тару заправки не имеют право продавать бензин! Еслив чо!!!

0  0
18.05.2017 15:08
- гость -

Про "лукойл" в центре, можно подробнее? именно лукойл или шняга октановская?

0  0
18.05.2017 15:10
- гость -

в барн22 все имеет свою цену, поэтому не особо верится их заключению...

0  0
18.05.2017 15:15
- гость -

Посмотрел про лукойл, очень жаль, что отказались от проверки, это бы укрепило их позиции, а теперь приходится сомневаться, азс на Гоголя, Лукойловская, не франшиза.

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