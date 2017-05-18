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Бывший директор ФБР Роберт Мюллер назначен на пост специального прокурора США, который займется расследованием "возможного вмешательства России в ход президентских выборов в США в 2016 году и возможного сговора между Москвой и членами избирательной команды Дональда Трампа". Об этом пишет "Российская газета".
Как отметил первый заместитель главы минюста Род Розенштай, назначение спецпрокурора не означает, что "преступления были совершены или что разбирательство необходимо". По его словам, этого требует "общественный интерес".
Отметим, что Мюллер возглавлял ФБР 12 лет. Он зарекомендовал себя как "жесткий силовик". После ФБР он занимал должность в крупной частной юридической компании. Для работы спецпрокурором он уволится.
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