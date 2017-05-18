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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой существенно снизить штрафы за просрочку по ежемесячным платежам за кредиты в банках.
Как сообщает RT, Милонов предложил внести поправки в закон "О федеральном займе". Отмечается, что инициатор законодательной инициативы исходит из того, что в России ввиду снижения покупательской способности и доходов населения растет уровень задолженности по кредитам.
Согласно предложению Милонова, граждане, имеющие кредит, должны получить возможность раз в месяц переносить дату платежа на срок до двух недель.
Для переноса срока платежа предлагается уведомлять об этом кредитную организацию за 10 дней до очередной отчетной даты. Подчеркивается, что в этом случае банки не должны отказывать своему клиенту в отсрочке.
Помимо этого, предлагается снизить штрафы за просрочки. Так, сегодня банки применяют два вида штрафов. Первый вид неустойки — растущий — 20% годовых, которые начисляются на сумму просроченной задолженности. Второй — фиксированный — 0,1% от размера пропущенного платежа в день.
Депутат инициирует вопрос о сокращении данных цифр до 10% и 0,05% соответственно.
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