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Жители Алтайского края теперь могут записываться на прием к врачам через портал "Госуслуги". Преимущество этого способа записи заключается в том, что пациенту не нужно будет каждый раз вводить длинный номер медицинского полиса. Портал "Госуслуг" запомнит его при регистрации на gosuslugi.ru и передаст в интернет-регистратуру Алтайского края, сообщается на сайте inform22.ru.
Также на сайте сообщают, что теперь на портале медрег22.рф можно записаться на приём к нужному специалисту, получить информацию о стоимости оказанной медицинской помощи в рамках программы ОМС, о сроках госпитализации для оказания плановой специализированной медицинской помощи, а также о перечне необходимых для этого анализов и обследований.
Также жители Алтайского края могут воспользоваться специальным приложением интернет-регистратуры "МедРег22", с помощью которого можно записаться к нужному врачу с любого смартфона.
Комментарии
Во многих поликлиниках края нет электронной записи. Там по телефону не записаться, куда уж эта роскошь. В частности Первомайский район. Глушь беспросветная .Советское время застыло там.
опять показуха перед Москвой