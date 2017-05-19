Главная тенденция свадебной моды – это отказ от шаблонов и стереотипов, отказ от традиций, наскучивших молодоженам. В современной свадьбе все больше индивидуальности самой пары, и это должно отражаться не только в образах жениха и невесты, но и в выборе площадки, и в ее оформлении, и в развлекательной программе для гостей. Специалисты цветочного бутика "Дон Пион" вместе с "Amic" подготовили для будущих молодоженов несколько примеров, как из отдельных элементов складывается образ свадебного торжества.
Самое простое и понятное, с чего можно начать, — это основной цвет торжества. Цвет – это самый мощный визуальный инструмент, который создает настроение, транслирует статус и стиль мероприятия.
Каждый год Институт цвета Pantone выбирает десять трендовых оттенков, которые определяют моду на ближайшие сезоны. Один из цветов весны-лета 2017 — это бледный кизил, пастельный оттенок розового. На его примере покажем варианты использования одного цвета в стилистически различных свадебных оформлениях.
На фото: Цвет сезона 2017
Классика
Классический свадебный стиль по-прежнему не сдает своих позиций, но в новом сезоне открывается с другой стороны. Современная классика – это легкость, воздушность, нежность и элегантность. Для современной классической свадьбы отлично подойдут пионы. Они завоевали сердца девушек давно, поэтому, если вы планируете свадьбу в июне, обязательно обратите внимание на эти роскошные цветы.
На фото: Классический свадебный стиль
Тренд: Включение бумажных элементов в декор свадьбы становится все более популярным, будь то большие бумажные цветы для оформления фотозоны или конфетти, которыми гости осыпают молодоженов после церемонии.
Совет от "Дона Пиона": Букет невесты – не просто аксессуар. Он должен составлять идеальный тандем с платьем, отражать характер девушки и подчеркивать внешность. Современный букет чаще всего нечеткой, естественной формы, с красивыми садовыми цветами и мягкой по форме и цвету зеленью.
Лофт
Свадьба в стиле лофт – это креативно, интересно и необычно. Лофт – это урбанистический стиль, сочетающий модные современные детали с классическими элементами оформления. Этот стиль достаточно лаконичен и построен на противопоставлении естественных и искусственных материалов. Добавление в лофт-интерьер ботанических элементов — зелени, живых цветов, натуральных материалов в виде камней, коряг, веток — оживляет минималистичное "заброшенное" пространство и придает ему особое очарование.
На фото: Стиль лофт
Тренд: разнообразные подвесные конструкции из цветов или зелени, гирлянды из лампочек или цветочные люстры – все это вносит нотку свежести в помещение. За счет акцента на потолке, площадка будет казаться больше и просторнее.
Совет от "Дона Пиона": для тех невест, которые хотят добавить своему образу шарма и подчеркнуть свою индивидуальность, подойдут различные варианты цветочного украшения прически: венок, ободок, различные виды заколок. Они обязательно привлекают внимание и очень выигрышно смотрятся на фото.
Геометрия
"Геометрический" стиль с каждым годом становится все популярнее. Различные ромбы, квадраты и треугольники потрясающе смотрятся в любом интерьере. Геометрический декор смотрится стильно и необычно, потому прекрасно подойдет для тех пар, которые хотят уйти от традиционных романтично-сентиментальных мотивов. "Дон Пион" попробовал создать красивое свадебное оформление стола в этом необычном стиле, соединив выбранный нами розовый с модными оттенками синего цвета.
На фото: Геометрический стиль
Тренд: в последние годы мы наблюдаем обращение к более камерному формату свадеб с участием только родственников и ближайших друзей. Такие праздники отличаются особой душевностью, домашней атмосферой. В этом случае стоит особое внимание уделить оформлению стола, поскольку именно стол в этом случае – центр праздничного торжества.
Совет от Дона Пиона: использование суккулентов и кактусов в букете невесты уже не ново. В этом сезоне мы предлагаем использовать их в оформлении свадебного торжества: в качестве акцентов в полиграфии, подставок для карточек рассадки, а для самых смелых — в качестве центральных цветов в настольных свадебных композициях.
Главный совет: ищите "своего" специалиста, потому что не важно, в каком стиле планируется свадьба – традиционном или экзотическом – для каждого случая мастер создаст индивидуальное, неподражаемое оформление. Меньше ориентируйтесь на других и больше прислушивайтесь к себе. Фантазируйте, мечтайте, творите и любите.
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