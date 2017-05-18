Фото: cod37.ru
Пожар произошел утром в четверг, 18 мая, в многоквартирном доме на территории Индустриального района Барнаула.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 09:44.
"В 09:53, на момент прибытия пожарных, подразделений пожар ликвидирован. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 9 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники", — уточняют в экстренном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
а это хде?