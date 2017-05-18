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Вторая волна паводка началась в Республике Алтай, в ближайшее время она дойдет до соседнего Алтайского края.
"Уважаемые жители Республики Алтай и гости нашего региона! Обращаем Ваше внимание на то, что в республике проходит вторая волна паводка, связанная с интенсивным таянием ледников в горах. На всех водоемах региона наблюдается подъем уровня воды", — сообщили в четверг, 18 мая, в ГУ МЧС по региону.
Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность из-за возможных заторов на извилистых участках рек, быстрого течения.
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Отдыхающих просят воздержаться от сплавов и не подвергать жизнь опасности.
На этой неделе портал Amic.ru сообщал, что в Алтайском крае также начала формироваться вторая волна паводка, которая в нашем регионе традиционно проходит тяжелее, чем первая.
Согласно прогнозу синоптиков, в Барнауле уровень Оби во время второй волны может подняться почти до шести метров над нулем водомерного столба. При этом критической отметкой является уровень в 540 сантиметров.
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