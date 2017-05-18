Фото: ru.golos.ua
Семье немецкого гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера пришло письмо, в котором неизвестный угрожал убить его детей. Об этом пишет "Российская газета".
Письмо пришло зимой прошлого года. Злоумышленник писал о том, что расправится с детьми, если семья гонщика не заплатит ему 900 тысяч евро.
Автора письма удалось вычислить с помощью банковского счета, который он указал. Злоумышленником оказался 25-летний мужчина, который признался в содеянном, но причины такого поступка объяснить не сумел.
Напомним, четыре года назад Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму. Он упал и ударился головой о камень, катаясь на лыжах.
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