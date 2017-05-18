Фото: 163gorod.ru
В Барнауле мужчину будут судить за кражу 49 планшетов, предназначенных для проведения сельскохозяйственной переписи. Похищенное злоумышленник спрятал в лесу, а затем пытался продать случайным прохожим.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в июне прошлого года. Обвиняемый взломал кузов грузовика Isuzu Elf, припаркованного у одного из домов на улице Георгия Исакова, и похитил 49 планшетных компьютеров на сумму более полутора миллионов рублей.
"Планшеты были изготовлены по спецзаказу и предназначались для Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Похищенное спрятал в лесу и только в октябре начал сбывать случайным прохожим, а также в комиссионные магазины Барнаула и Новосибирска", — указывают в прокуратуре.
Стоит отметить, что во время следствия удалось обнаружить местонахождение лишь четырех компьютеров, покупатели которых указали на обвиняемого как на продавца похищенного.
Помимо этого, в декабре 2016 года обвиняемый совершил ограбление ломбарда на улице Антона Петрова. Директор ломбарда выстрелила из травматического пистолета по ногам злоумышленника, но тот разбил молотком витрину и похитил ювелирные изделия — 15 цепей, 11 браслетов, 27 колец на сумму более 35 тысяч рублей.
Местонахождение обвиняемого удалось установить только в феврале этого года. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
ювелирные изделия — 15 цепей, 11 браслетов, 27 колец на сумму более 35 тысяч рублей.
- Он что бижутерию своровал) В магазинах цепь миннимум 30тр стоит.
Зато планшеты золотые. по 30-ке
18.05.2017 15:57
- гость -
возьми свою цепь за 30 тыров и пойди в ломбард, хорошо если тебе за нее 3 тыс дадут
писали, что эти планшеты дадут каждому кто участвует в переписи. на самом деле фиг кому что предоставили кроме кепки и куртки. их оказывается просто украли...