Фото: администрация Алтайского края
Сборная России по биатлону 17 мая приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья, который команда уже традиционно проводит в алтайском городе-курорте Белокуриха. В Алтайском крае национальная сборная будет тренироваться до 30 мая.
Под руководством Андрея Падина и Рикко Гросса в Белокурихе тренируются пять биатлонистов: Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Юрий Шопин. С женской командой на Алтае работают старший тренер Сергей Коновалов и Николай Загурский. В составе команды на данный момент тренируются пять биатлонисток: Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Услугина.
Во время едва ли не первой из тренировок на базе санатория "Россия" с мужской сборной, которая еще не успела распаковать чемоданы и восстанавливалась после длительного перелета, встретился губернатор Алтайского края Александр Карлин, который в это время находился в Белокурихе на очень важном совещании с членами Совета Федерации. Несмотря на шквалистый ветер, который едва не сносил верхушки деревьев, наши биатлонисты во время приезда губернатора отрабатывали стрельбу из положения лежа.
Александра Карлина в этот момент встречал вице-президент Союза биатлонистов России, обладатель золотой медали Олимпиады 1980 года Владимир Барнашов. Он отметил качество современного биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой и стрельбищем, построенного за 12 миллионов рублей. Строительство трассы началось еще в 2009 году. Ее протяженность составила около 1200 метров. Она полностью освещена, рядом расположено стрельбище, а зимой там будет организован лыжный стадион.
Губернатор одобрительно кивнул в ответ после слов благодарности за гостеприимный прием от представителей тренерского штаба команды. Карлин добавил, что сегодня в Белокурихе созданы необходимые условия для проведения лечебно-восстановительных процедур со спортсменами из различных национальных команд России.
"В центральной части России все базы пустуют, а у нас объекты в санатории "Россия" могут использовать для решения своих задач и тренеры, и врачи, сопровождающие национальные команды. Теперь реабилитацию спортсменов можно проводить у нас в Белокурихе и не нужно ехать за границу. К тому же реабилитационный центр — это площадка двойного назначения, значимый шаг в развитии туризма и спорта высоких достижений", — сказал Александр Карлин, который надеется, что в ближайшее время вице-премьер страны Виталий Мутко приедет в Алтайский край и своими глазами увидит, какая инфраструктура создана для проведения тренировок национальных команд.
Дальше речь зашла о строительстве горнолыжного комплекса на базе "Белокурихи-2", который был бы идеальным для сборной по биатлону. Тем более что он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. Именно эти условия считаются идеальными для тренировок и соревнований: Олимпиада в Южной Корее 2018 года будет проходить в похожих климатических условиях и практически в одном часовом поясе, но сейчас в Алтайском крае пока не построен горнолыжный комплекс "Белокуриха — 2", где свои тренировки могли бы проводить спортсмены.
Владимир Барнашов рассказал, что в Алтайском крае сборная России начала подготовку к Олимпийским играм, которые пройдут в Корее. Спортсмены приезжают в Алтайский край уже на протяжении 4 лет. По словам представителя Федерации биатлона РФ, если бы в туркластере "Белокуриха-2" уже построили комплекс, то это облегчило бы задачу для подготовки к Олимпиаде и Кубку мира.
"Тренировки и лечебные процедуры проходят по жесткому расписанию. Основная задача состоит в том, чтобы ребята втянулись в работу и залечили свои болячки. Здесь как раз то место, чтобы это сделать: есть санаторий, бассейн, существует целый комплекс медицинских процедур. Нам было бы удобно готовиться к Олимпиаде, если здесь уже был построен, как сказал губернатор, туркластер "Белокуриха — 2". Небольшая разница в два часа с Южной Кореей была бы удобной, чтобы провести сбор перед самими играми. Однако необходимые для нас условия пока еще существуют в проекте. Но мы надеемся, что проект будет реализован", — рассказал Владимир Барнашов.
Биатлонисты сборной России отметили хорошую организацию сборов в Белокурихе и поблагодарили за непрерывную работу по развитию тренировочной базы.
"Отношение к нам хорошее. Все организовано отлично, база развивается, и наши результаты на соревнованиях улучшаются", — сказали биатлонисты улыбающемуся губернатору, который в ответ предложил им налегать после тренировок на минеральную воду "Завьяловская", которая, по его словам, мобилизует спортсмена на великие достижения. Также Александр Карлин посоветовал спортсменам посетить площадку санатория "Белокуриха-2", чтобы посмотреть красивую дорогу-серпантин.
После рукопожатия глава региона уехал, а биатлонисты после отжимания отправились в корпус санатория. Матвей Елиссев, который приезжает в Белокуриху уже во второй раз, обрадовался, что за это время тут появился асфальт.
"Я работаю на максимуме и настраиваюсь на серьезную борьбу в следующем сезоне. Надеюсь улучшить стрельбу, и есть некоторые ошибки в функциональной подготовке, которые несложно исправить", — отметил спортсмен.
Комментарии
Ну, теперь победят...