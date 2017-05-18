Фото: myfin.by
Российский бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Тема обращения – судебный иск Усманова к Навальному о клевете. Как пишет "Интерфакс", первое судебное заседание должно пройти в Москве в четверг, 18 мая.
В своем обращении Усманов называет Навального на "ты". Усманов говорит, что из этого судебного заседания Навальный будет делать "дешевый пиар". "Ты будешь делать дешевый пиар и продолжать морочить всем голову", — говорит Усманов.
Также бизнесмен вспоминает, что, в отличие от Навального, он провел за решеткой шесть лет по сфабрикованному делу.
"Ты врешь, что я преступник, что я сидел в тюрьме. Начнем с этого. Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме. Причем по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности, которую я не крал, о взятке, которую я не давал", — говорит Усманов.
Напомним, месяц назад Алишер Усманов обратился в суд с иском к Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией. Бизнесмен просит опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.
Комментарии
Угрозы, хамство, пренебрежение - о сути конфликта ни слова...
Алишер Усманов выставил распальцовку и поплакался: сидел за кражу социалистической собственности.
Навальному огромное спасибо, за то, что заставил эти каменные рожи мультимиллиардеров говорить, и вот, оказывается, что все наши подозрения оправдались, олигархат и есть воры социалистической собственности, причём не в переносном, "ретроспективном" (через приватизацию), а вполне конкретном смысле, они с этой собственностью (нашей, единой, общей!) боролись идейно, разворовывали её идейно, и теперь наконец получили свободу (частная собственность свята и охраняема конституцией) жить, как буржуи всемирные, на широкую ногу, строить самую длинную в мире яхту, виллы ну и так далее - я просто призываю за всем уркаганским стильком Усманова рассмотреть нечто идеологическое, а оно там есть, все эти "от Совка умученные" суть есть преступники, эти получающие ордена и называющиеся благодетелями, все они должны быть экспроприированы как экспроприаторы социалистической собственности, и так будет, но уже после Навального.
Что-то не помню я, чтоб Навальный Усманова на "ТЫ" называл. Где воспитанность и культура общения Усманова?
В апреле 2010 года британская газета The Sunday Times включила Усманова в десятку богатейших людей Великобритании. Он расположился на шестой позиции в рейтинге с состоянием в размере 4,7 миллиарда фунтов (рост по сравнению с прошлым годом на 213 процентов). В апреле 2013 года назван самым богатым человеком Великобритании по версии рейтинга The Sunday Times Rich List. В 2016 году Усманов вошёл в топ-10 рейтинга самых богатых жителей Швейцарии.(c)
18.05.2017 16:42
- гость -
Вообще в точку попал!
АААА!!!! а сами то граждане Лондона задвигались)) Если Леха так дешев и плох, так, почему его стали боятся и пытаются убрать??