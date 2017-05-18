Фото: blackbirdradio.ru
Лидер известных музыкальных коллективов Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл скоропостижно скончался в США на 53-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Официальный представитель музыканта Брайан Бамбери отметил, что смерть Криса Корнелла стала "внезапной и неожиданной". По его словам, кончина рокера повергла в шок всю его семью.
В настоящее время выясняются причины и обстоятельства смерти Корнелла.
Все творческое наследие Криса вписывается в канву так называемой сиэтлской волны рок-музыки. В 1984 году им была основана легендарная группа Soundgarden. Этот коллектив снискал мировую славу вместе с такими командами, как Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam.
Когда Soundgarden распались, Корнелл начал играть в составе Audioslave в качестве фронтмена, а затем занимался сольным творчеством.
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соболезнования родным и близким усопшего