Бабушка двоих детей Оксаны Ткаченко, осужденной почти на семь лет за стрельбу из травматического оружия в мужа-дебошира, взяла временную опеку над внуками. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами в четверг, 18 мая.
"Слава богу, у них есть ответственная бабушка, она в нормальной физической форме. Позавчера она оформила на себя временную опеку. Одному из детей, отец которого лишён родительских прав, оформлена выплата на содержание", — сказал глава региона.
Он подчеркнул, что вопрос о содержании детей находится на личном контроле уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольги Казанцевой.
Жительница Барнаула Оксана Ткаченко, напомним, была осуждена районным судом в мае 2017 года на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за то, что летом 2015 года выстрелила в своего мужа из травматического пистолета. По ее словам, она защищала девятилетнего сына от побоев мужчины. Это ребенок от другого отца, ещё у них есть совместная дочь.
Эта история вызвала общественный резонанс и вышла на федеральный уровень.
Александр Карлин отметил, что у него, конечно, есть своя человеческая позиция, но как должностное лицо он не имеет права ее высказывать.
"Приговор не вступил в силу и ещё будет проверен вышестоящими инстанциями. Думаю, судебные процедуры позволяет оценить степень вины и характер наказания в окончательном виде", — сказал губернатор.
Комментарии
да е мае ну точно снится будут скоро!!гнигу напишите про них еще!иль сериал снемите
Вам самую первую новость по этой теме надо было озаглавить правдиво: "Оксана Ткаченко, расстрелявшая бывшего мужа из травмата, создала петицию об отмене решения суда"