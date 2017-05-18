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Дрязги в США стали причиной потери 35 миллиардов долларов пятьюстами богатейшими людьми со всего мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Американские СМИ на этой неделе написали о том, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Однако администрация президента эту информацию опровергла. Затем другое издание написало, что глава американского государства поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время встречи в Вашингтоне сверхсекретной информацией о террористической группировке ИГ*. Эту информацию также опровергли власти.
После подобных новостей бумаги мировых компаний начали дешеветь. Акции Microsoft упали в цене на 2,8%. Это самое большое падение акций компании за год. Также пострадали основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.
Комментарии
хахаха як слону дробина)
если где-то убыло значит где-то прибыло
Только рад
В России потеряли деньги все, кроме 1% богатых.