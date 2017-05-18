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Принцип "мой дом — моя крепость" предложили сделать безусловным в России и не наказывать граждан за убийство хозяином жилья незваных и агрессивных гостей, сообщает "Российская газета".
Как отмечает издание, сенатор Антон Беляков внес в Государственную думу проект, связанный с поправками в Уголовный кодекс. Инициатива члена Совфеда сводится к тому, чтобы закрепить новые формулировки в статье 37 УК "необходимая оборона".
"Согласно проекту, не должно являться преступлением причинение вреда тому, кто незаконно вторгся в чужой дом или на чужой участок", — пишет газета.
Высказываясь о своем предложении, автор инициативы обратился к истории с сахалинским пенсионером Александром Тарасовым, который был арестован, а затем приговорен к 4,5 годам колонии за убийство 26-летнего грабителя.
Затем суд второй инстанции оправдал мужчину, однако это произошло после того, как дело вызвало большой резонанс.
В целом, проблема самообороны и в том числе защиты своего жилища в нашей стране обсуждается давно. Очевидно, что инициатива сенатора может вывести споры по этому поводу на новый виток.
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