Фото: barnaul.org
Официант из ресторации Туристического центра "Горная Аптека" Татьяна Широких получила звание лучшего официанта Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Второе место в конкурсе досталось официанту из ресторана "Кинза и мята" Максиму Жукову. А третье место получил официант из ресторана "Казанова" Анатолий Кашаед.
Отметим, что конкурс прошел в среду, 17 мая. Участникам нужно было справиться с пятью заданиями: "Визитная карточка" (представление себя, профессии, предприятия), "Домашнее задание" (сервировка тематического стола "80 лет Алтайскому краю"), "Тестирование" (проверка профессиональных знаний в сфере общественного питания), "Пришли гости" (сервировка стола и техника обслуживания в процессе подачи блюд), "Соревнование по складыванию салфеток" (максимальное количество способов складывания салфеток).
В конкурсе участвовали также официанты из ресторанов "Фараон" и "Вензель".
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