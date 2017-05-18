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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опровергла информацию о своей смерти. Об этом пишет РБК.
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Отметим, что в четверг, 18 мая, ряд федеральных СМИ сообщили, что писатель Светлана Алексиевич умерла. Об этом журналистам якобы рассказала министр культуры Франции Франсуа Ниссен.
По словам Светланы Алексиевич, она хорошо себя чувствует. Информацию о своей кончине она узнала из новостей.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , белорусская писательница Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию 2015 года в области литературы. Писательница удостоена награды за цикл документально-художественных произведений "Красный человек. Голоса утопии". Известно, что у шведской королевской академии наук не было разногласий относительно кандидата на премию в области литературы.
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