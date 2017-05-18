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Пассажирский автобус перевернулся на трассе Мугла–Денизли на юго-западе Турции в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости.
В результате ДТП пострадали 18 человек, из них двое граждан Турции, остальные украинцы. Как рассказал представитель посольства России в Анкаре Ирина Касимова, среди пострадавших россиян нет.
Как пишет "Газета.ру", причины аварии пока неизвестны. Судя по фотографиям с места ДТП, авария произошла на узком участке дороги рядом с поворотом. Вероятно, автобус мог попасть в занос, хотя, судя по кадрам, дорожное полотно в этом месте было сухим.
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