Акция #стопвичспид
18 мая — Международный день памяти умерших от ВИЧ-инфекции и СПИДа. Пользователи социальных сетей не прошли стороной такую дату и запустили акцию поддержки. В акции приняли участие и спортсмены, например ФК "Локомотив".
С 15 по 21 мая проходит всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД, которая призвана привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Футбольный клуб "Локомотив" и компания @rzd_official поддерживают акцию и предлагают всем красно-зелёным, небезразличным к своему здоровью, пройти тест на ВИЧ. Все подробности на сайте стопвичспид.рф Остановим ВИЧ вместе!
Песня "Малыш" Алисы Вокс
Уже который день не утихает обсуждение клипа экс-вокалистки группы "Ленинград" Алисы Вокс. Все больше людей высказываются о том, что ее песня "Малыш", в которой она критикует школьников, выходящих на акции протеста, и советует им взяться за ум и "начать с себя", снята по заказу государства.
Другие пользователи вспоминают недавнюю столь же громкую тему с реновацией жилья в Москве.
Видеообращение Усманова к Навальному
Еще одна тема, которая набирает обороты в социальных сетях, — это обращение Алишера Усманова к Алексею Навальному. Обращение посвящено судебному иску Усманова к Навальному, предварительное рассмотрение которого началось в Москве 18 мая 2017 года.
Мнения пользователей по данной теме разделились.
"#Усманов прошёлся по Навальному нормально. Только зря, не стоило уделять этому условному сидельцу время, только дал ему повод дальше пиариться", — пишет в своем Twitter Правдивый Модер.
Одна из пользовательниц сети увидела сходство Ждуна и Усманова.
Но многие находятся в ожидании ответа Навального на данное обращение.
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