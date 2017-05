С 15 по 21 мая проходит всероссийская акция #СТОПВИЧСПИД, которая призвана привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Футбольный клуб "Локомотив" и компания @rzd_official поддерживают акцию и предлагают всем красно-зелёным, небезразличным к своему здоровью, пройти тест на ВИЧ. Все подробности на сайте стопвичспид.рф Остановим ВИЧ вместе!

