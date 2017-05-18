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Власти Чернигова приняли решение развернуть спиной к Москве памятник гетману Богдану Хмельницкому во время реконструкции. Об этом пишет "Российская газета".
Издание пишет, что сейчас началась подготовка к строительным работам. После реконструкции памятник будет стоять лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви. На Украине подчеркивают, что изначально автор хотел именно так и поступить. Постамент должен был стоять лицом к центральной площади. Но тогда партийное руководство приняло другое решение — развернуть скульптуру в противоположную сторону, лицом к тогдашнему обкому партии.
Памятник гетману Богдану Хмельницкому установлен в память об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. под руководством Богдана Хмельницкого и последовавшем воссоединении православного населения. Расположен в центральной части Чернигова в сквере имени Богдана Хмельницкого. Скульпторы И.П. Кавалеридзе, Г.Л. Петрашевич, архитектор А.А. Карнабед, 1956 год.
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