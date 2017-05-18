Причина большого количества аварий на дорогах Алтайского края не только в некачественных дорогах, но и в культуре вождения. Таким образом губернатор Алтайского края Александр Карлин ответил на вопрос журналиста ИА "Амител" на Медиалоге в четверг, 18 мая.
Он отметил, что в регионе ведется большая работа по ремонту и организации безопасного движения на дорогах. Но часто не только некачественные дороги, но и поведение водителей приводит к ДТП
"Вроде у нас нет в крае таких олигархов, а "мажоры" откуда-то есть. Когда пешком иду с работы, ни разу еще не прошел без того, чтобы эти "мажорики" не пронеслись со скоростью ракеты вниз по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала", — сказал Александр Карлин.
По его словам, регион по уровню аварийности не в лидерах по России. Есть системное снижение аварийности. Но, конечно, есть над чем работать. За первые четыре месяца 2017 года на дорогах Алтайского края погиб 51 человек.
В 2017 году на обновление дорог региона будет направлено 12 млрд рублей, из них 8,7 млрд рублей — средства краевого дорожного фонда, остальные — федеральные. Будет построено, реконструировано и отремонтировано более 450 км автомобильных дорог общего пользования и 20 мостов.
В Барнауле в 2017 году будет отремонтировано 25 городских дорог по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги". На это будет направлено около 600 млн рублей. Всего в текущем году в Барнаул из всех уровней бюджета на ремонт будет направлено 1,3 млрд рублей.
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"У нас ситуация с ремонтом не самая худшая в стране. Но вы помните, какие трассы тут были 10 лет назад. Непроезжие. До сих пор горят уши, когда вспомню, как весной 2006 года к нам приехал премьер-министр Михаил Фрадков, а я пытался его провезти, не травмировав", — поделился глава региона.
Комментарии
"Вроде у нас нет в крае таких олигархов, а "мажоры" откуда-то есть.
Они дети работников админсирации. Одни лес реликтовый рубят, другие за рулем мажорят.
Дело в дураках за рулём.
"Когда пешком иду с работы" ШТА???
"по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала" - в Москве?