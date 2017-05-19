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"Случай неприятный": Карлин о скандале с турниром для инваспортсменов

, ИА "Амител"
Губернатор рассказал о причинах плохой организации соревнований для инвалидов-колясочников

Фото: администрация Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин уверен, что случай с плохой организацией соревнований для инвалидов-колясочников в Барнауле является исключением из приличного уровня организации спортивно-массовых мероприятий в регионе. Об этом он сообщил в четверг, 18 мая, во время очередного "Медиалога".

"Сам по себе этот случай неприятный, но, в некотором смысле, являющийся досадным исключением из приличного и высокого уровня организации спортивно-массовых мероприятий, которые мы проводим в Алтайском крае. У нас и отношения к инваспортсменам, по моему мнению, очень достойные. Мы всех их знаем, поддерживаем. В этом конкретном случае произошла досадная накладка. Организаторы мне объяснили, что они взрослых инвалидов-колясочников приглашали на турнир не к участию, а к присутствию, и оказались не готовы устроить для них соревнования. Дальше пришлось достойным образом среагировать на возникшую ситуацию. Но ни того, ни другого достойным образом сделано не было. Непосредственный виновный в этом сотрудник управления по спорту и молодежной политике Алтайского края был наказан материально и привлечен к дисциплинарной ответственности. Я считаю, что этого достаточно для ведомства, чтобы сделать выводы из этой ситуации", — сказал губернатор.

Напомним, инвалид-колясочник Иван Ревенко написал в сообществе Barnaul22 о плохой организации соревнований для легкоатлетов с ограниченными возможностями, которые прошли в Барнауле. Как написал молодой человек, инвалиды были вынуждены самостоятельно добираться до места, где состоялось награждение победителей, однако после трудной дороги им достались "пустые" грамоты, которые были вручены организаторами. Иван Ревенко даже выложил образец "пустой" грамоты в своем посте.

Позже ситуацию на личный контроль взяла начальник управления по культуре и архивному делу Елена Лебедева, а также председатель АКЗС Александр Романенко, который назвал этот случай чудовищным.

Александр Карлин добавил, что инвалид-колясочник Иван Ревенко будет в этом году приглашен на форум "АТР" для работы на площадке с людьми с ограниченными возможностями, где сможет получить бесценный опыт.


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