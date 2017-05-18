Фото: pixabay.com
Следователи назначили доследственную проверку после того, как четырехлетний ребенок получил химические ожоги, выпив фруктового сока на Ставрополье. Об этом пишет пресс-служба СУСКа по региону.
Инцидент произошел еще в понедельник, 15 мая. Дедушка купил девочке фруктовый сок в магазине. Когда дома ребенок выпил напиток, получил химический ожог ротовой полости.
Ребенка отправили в больницу. После этого сам дедушка и продавец магазина попробовали этот напиток и тоже получили аналогичные повреждения.
Комментарии