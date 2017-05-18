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Торговой сети "Мария-Ра" запретили открывать новые магазины на территории восьми районов Республики Алтай.
Как сообщает республиканское управление Федеральной антимонопольной службы, ведомство изучило долю объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах муниципальных районов.
В итоге антимонопольщики установили, что допустимый порог в 25% был превышен у ООО "Розница К-1" (торговая сеть "Мария-Ра") в Майминском, Онгудайском, Турочакском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском и Шебалинском районах.
Также отмечено, что допустимый "порог" в Чемальском районе переступило ООО "Торговая сеть Аникс", а в Чойском районе — ООО "Прайд-А".
"В случае если вышеперечисленные хозяйствующие субъекты в 2017 году увеличат торговую площадь для целей реализации продовольственных товаров на территории указанных муниципальных образований путем приобретения в собственность нежилого помещения, по договору аренды и/или коммерческой концессии или каким-либо другим способом, УФАС по РА на основании ч. 2 ст. 14 Закона о торговле будут приняты меры по обращению в Арбитражный суд с иском о признании сделки о приобретении (аренде и пр.) торговых площадей ничтожной", — подчеркивают в ведомстве.
Комментарии
После того как я побывал в магазине ЯРЧЕ, желание ходить в Марию-Ра отпало на всегда!
а еслиф открыть магазин Ярче-ра,то это будет ваще сверхпрыбыль?