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Эксперты метеорологического сервиса "Метеоновости" выяснили, что май в этом году в Москве стал одним из самых холодных за последние 100 лет. Об этом пишет "Российская газета".
Несмотря на то, что последний весенний месяц начался с тепла в +25, это очень быстро закончилось. Потом температура воздуха прогревалась только до 9-10 градусов. Погода начала выравниваться только во второй половине месяца.
За 17 дней мая среднесуточная температура составила всего +8,5 градусов. Этот месяц был таким холодным лишь шесть раз, в последний раз — в 1980 году. Таким образом, в XXI веке это пока самый холодный май. В 1918 году среднемесячная температура мая составила всего +6,4 градуса.
Комментарии
Ну что, пролетарские выродки?
Пара платить.
За все.